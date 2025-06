Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Stadland +++ Täter werden durch Bewohner gestört +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 21. Juni 2025, 22:15 Uhr, bis Sonntag, 22. Juni 2025, 00:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus, welches sich in der Helgolandstraße in Stadland, Ortsteil Rodenkirchen, befindet.

In dem Wohnhaus wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde kein Diebesgut erlangt.

Die Täter wurden vermutlich durch die anwesenden Bewohner des Hauses gestört und von der Fortsetzung der Tatbegehung abgebracht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell