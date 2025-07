Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am 17. März 2025 entwendete ein bislang unbekannter Mann in einem Drogeriegeschäft am Berliner Platz Parfüm im Wert von rund 540 Euro. Der Tatverdächtige legte die Ware zunächst in einen Einkaufskorb. Auf dem Weg zum Ausgang holte er dann eine Tüte aus der Jackentasche und packte die Parfümflaschen hinein. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen?

Zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/176063

Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

