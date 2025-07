Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrerin verliert Kontrolle über Motorrad

Kaiserslautern (ots)

Eine nasse Fahrbahn und eine zu hohe Geschwindigkeit wurden am Montagnachmittag für eine Motorradfahrerin zum Verhängnis. Die Frau war gegen 14:30 Uhr in der Nähe von Johanniskreutz unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Stüterhof verlor die 27-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über ihr Bike und kam ins Rutschen. Der Grund war die nicht angepasste Geschwindigkeit an die regennasse Fahrbahn. Nachdem sich die Fahrerin und die Maschine mehrfach überschlugen, blieben sie auf der Fahrbahn liegen. Die 27-Jährige verletzte sich leicht. Rettungssanitäter kümmerten sich vor Ort um die Frau. Die Yamaha wurde bei dem Unfall beschädigt und musste abgeschleppt werden. |kfa

