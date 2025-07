POL-PDKL: Reifen zerstochen - Wer kann Hinweise geben?

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Hauptstraße nahmen Polizeibeamte am Freitagnachmittag einen Mann in Gewahrsam. Da der stark alkoholisierte 41-Jährige zuvor randaliert hatte, erteilten die Polizisten ihm einen Platzverweis. Doch statt diesen zu befolgen, griff der Mann die Schutzleute an und schlug nach ihnen, allerdings ohne sie zu treffen. Diese überwältigten den Angreifer und legten ihm ...

