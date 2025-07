Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrer flüchtet zu Fuß

Kaiserslautern (ots)

Um einer drohenden Verkehrskontrolle in der Nordbahnstraße zu entgehen, nahm ein Autofahrer am Samstagmorgen die Beine in die Hand, ließ seinen Wagen stehen und machte sich davon. Unweit des verlassenen Pkw fanden die Beamten den Gesuchten versteckt auf einem Grundstück und kontrollierten ihn. Der 40-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast einer Promille an. Zudem machte der Mann auf die Polizisten den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein Drogentest bestätigte auch diesen Verdacht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den Fahrer ein Fahrverbot besteht und er eigentlich gar keine Fahrzeuge führen darf. Der 40-Jährige musste die Schutzleute zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die soll nun Aufschluss über den genauen Drogen- und Alkoholkonsum des Mannes geben. Des Weiteren muss sich der Autofahrer jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der sogenannten Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. |kfa

