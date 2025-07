POL-PDKL: Fahrer ohne Versicherung und Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Ein Stadtbewohner meldete sich am Donnerstagmorgen wegen eines Taschendiebstahls bei der Polizei. Nach seinen Angaben war er am Mittwochmorgen, zwischen 9 und 9:30 Uhr, mit dem Bus der Linie 104 unterwegs. Beim Aussteigen bemerkte er, dass das Bargeld und die Bankkarten aus seinem Geldbeutel fehlten. Das Portemonnaie hatte der 38-Jährige während der Fahrt in seinem Rucksack. Wie die Täter an den ...

