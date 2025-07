Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Störenfried in Gewahrsam genommen

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mann sorgte am frühen Sonntagmorgen für Aufsehen in der Mainzer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Störenfried gegen 6:30 Uhr eine Tankstelle und beleidigte dort die Kassiererin. Noch bevor er den Verkaufsraum wieder verließ, pöbelte er gegen weitere Kunden. Eine Streife der Polizei traf den Mann auf der Straße an. Gegenüber den Beamten bäumte er sich schließlich auf und schrie herum. Den Schutzleuten gelang es, den 39-Jährigen zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen. Bis zum Nachmittag musste der Mann die Zeit in einer Zelle auf der Dienststelle verbringen. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung zu. |kfa

