Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taschendieb greift in Linienbus zu

Kaiserslautern (ots)

Ein Stadtbewohner meldete sich am Donnerstagmorgen wegen eines Taschendiebstahls bei der Polizei. Nach seinen Angaben war er am Mittwochmorgen, zwischen 9 und 9:30 Uhr, mit dem Bus der Linie 104 unterwegs. Beim Aussteigen bemerkte er, dass das Bargeld und die Bankkarten aus seinem Geldbeutel fehlten. Das Portemonnaie hatte der 38-Jährige während der Fahrt in seinem Rucksack. Wie die Täter an den Inhalt der Geldbörse gelangt sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

