Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Platzverweis Beamte angegriffen

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Hauptstraße nahmen Polizeibeamte am Freitagnachmittag einen Mann in Gewahrsam. Da der stark alkoholisierte 41-Jährige zuvor randaliert hatte, erteilten die Polizisten ihm einen Platzverweis. Doch statt diesen zu befolgen, griff der Mann die Schutzleute an und schlug nach ihnen, allerdings ohne sie zu treffen. Diese überwältigten den Angreifer und legten ihm Handschellen an. Trotzdem versuchte der Mann, die Beamten zu treten und nach ihnen zu spucken. Beides konnte durch die eingesetzten Kräfte unterbunden werden. Die Ordnungshüter nahmen den 41-Jährigen mit zur Dienststelle, wo er die Zeit bis zum nächsten Morgen in einer Zelle verbringen musste. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu. |kfa

