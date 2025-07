Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufmerksame Bürgerin verhindert Datenklau

Kaiserslautern (ots)

Eine wachsame 55-Jährige verhinderte am Samstagmittag eine Straftat in der Spittelstraße. Die Frau nahm wahr, wie ein bislang unbekannter Täter versuchte, den Karten-PIN einer 79-Jährigen auszuspähen. Während die ältere Dame in ihre Bankgeschäfte vertieft war, sprach die scharfsinnige Frau den Unbekannten an. Dieser ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Ein finanzieller Schaden konnte durch das beherzte Eingreifen der Helferin verhindert werden. |kle

