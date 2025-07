POL-HA: Update zur Vermisstenfahndung aus Bochum: Annette U. ist wieder da!

Hagen-Hochschulviertel (ots) - Am Mittwochnachmittag (30.07.2025) bedrohte ein Mann an der Adresse "Heuland" im Hochschulviertel eine Frau mit einem Feuerzeug. Die 58-Jährige befand sich um etwa 13.30 Uhr auf einer Grünfläche vor einem Haus auf Höhe der Hausnummer 7, als sich ein ihr unbekannter Mann näherte. Er sprach die Frau an und begann, sie zu beschimpfen. ...

