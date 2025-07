Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Kindertagesstätte

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Freitag 16.30 Uhr bis Montag 09.00 Uhr drangen Unbekannte widerrechtlich in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte am Weinberghof ein. Anschließend entwendeten sie eine Thermobox und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen sicherten vor Ort Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Hinwiese zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0194273

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell