Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungsfeindliches Symbol auf Straße

Bielen (ots)

In der Alten Leipziger Straße wurde am Montag festgestellt, dass durch derzeit unbekannte Täter mit rotbrauner Sprühfarbe ein Hakenkreuz auf die Straße aufgebracht wurde. Die Tat soll sich laut der Mitteilerin zwischen Sonntag 20.00 Uhr und Montag 09.30 Uhr ereignet haben. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens Verfassungsfeindlicher Symbole ein. In diesem Zusammenhang bittet das Kommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen um Hinweise zur Tat und den Tätern. Diese werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen. Aktenzeichen: 0194424

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell