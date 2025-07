Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzung im Hausflur

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unter Zuhilfenahme eines Tierabwehrsprays beteiligte sich ein 32-Jähriger am Sonntagnachmittag ein an einer körperlichen Auseinandersetzung im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Duvalstraße. Hierbei trug ein 47-Jähriger Verletzungen davon, da der Beschuldigte zuerst das Tierabwehrspray sprühte und es dem Geschädigten anschließend auf den Kopf schlug. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Warum es zu dem Streit kam muss nun geklärt werden.

