LPI-NDH: Weiterfahrt untersagt! - drei auf einmal

Nordhausen (ots) - Am Freitagabend ereignete sich auf der B 243 zwischen der Ortslage Günzerode und dem Zubringer zur BAB 38 ein Verkehrsunfall. Hierbei gerieten zwei in entgegengesetzter Richtung befindliche Pkw seitlich aneinander und entgingen nur haarscharf einem Frontalzusammenstoß. Der Lenker des Verursacherfahrzeuges gab an, dass ein fehlerhaftes System (Fahrspurassistent) unfallursächlich gewesen sein soll. ...

