LPI-NDH: Hund bei Angriff durch anderen Hund tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Langensalza (ots)

Am Samstag, den 14.06.2025 kam es gegen 18:30 Uhr in Bad Langensalza zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein Hund so schwer verletzt wurde, dass er eingeschläfert werden musste. Eine ältere männliche Person meldete der Polizei, dass sein Hund in der Langen Straße, Ecke Schillerstraße von einem anderen, freilaufenden Hund angegriffen wurde.

Laut Angaben des Mitteilers wurde dessen Hund von einem anderen, einem freilaufenden Hund angegriffen. Bei dem angreifenden Tier handelte es sich demnach um einen großen, gräulich gefärbten Hund. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war der ohne Besitzer unterwegs. Der attackierte Hund erlitt durch den Angriff so massive Verletzungen, dass ein Tierarzt keine Möglichkeit sah, als das Tier von seinem Leiden zu erlösen.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am Samstag, den 14.06.2025 in Bad Langensalza, in der Langen Straße, in der Schillerstraße oder den angrenzenden Straßen einen großen gräulich gefärbten Hund ohne Besitzer gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des Hundes oder dessen Halters machen? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich erbeten.

