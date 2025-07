Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen am Wochenende im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Freitagabend ereignete sich auf der B 243 zwischen der Ortslage Günzerode und dem Zubringer zur BAB 38 ein Verkehrsunfall. Hierbei gerieten zwei in entgegengesetzter Richtung befindliche Pkw seitlich aneinander und entgingen nur haarscharf einem Frontalzusammenstoß. Der Lenker des Verursacherfahrzeuges gab an, dass ein fehlerhaftes System (Fahrspurassistent) unfallursächlich gewesen sein soll. Personen wurden bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt, jedoch musste ein Fahrzeug aufgrund der Schäden abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde zudem bekannt gemacht,dass der kosovarische Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte und zudem unter dem Einfluss diverser berauschender Mittel stand. Dahingehend wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

In den frühen Morgenstunden des Samstages kontrollierten Polizeibeamte in der Halleschen Straße in Nordhausen einen 24-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Pkw Skoda. Im Rahmen dessen wurde festgestellt, dass dieser ein Kraftfahrzeug führte, obwohl er unter dem Einfluss von Cannabis stand. Der Betroffene wurde zur Blutentnahme ins SHK Nordhausen verbracht und die anschließende Weiterfahrt untersagt. Ihm droht nunmehr ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot.

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der L 1037 zwischen Buchholz und Stempeda, als ein 70-jähriger Fahrzeugführer eines Traktor von einem Feldweg auf die Landstraße einbog und den querenden vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda eines 66-jährigen übersah. Die Kollision war derart heftig, dass letzterer schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und operiert werden musste. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf ca. 40.000 EUR geschätzt wird. Der verursachende Traktorfahrer stand darüber hinaus unter Alkoholeinfluss. Seinen Führerschein ist er vorerst los.

Abermals wurde ein Verkehrsteilnehmer in der Halleschen Straße in Nordhausen angehalten und kontrolliert. Der 41-jährige wies im Rahmen der Überprüfungeinige Verhaltensauffälligkeiten auf, die letztlich auf die Einnahme berauschender Substanzen (Amphetaminen/Methamphetaminen) zurückzuführen waren und somit die Beendigung der Weitferfaht zur Folge hatte. Ihn erwarten ebenfalls Sanktionen.

In den Nachmittagstunden stellten Polizisten des Inspektionsdienstes Nordhausen gleich zwei 18-jährige Mopedfahrer in der Harzstraße in Krimderode bzw. im Nordhäuser Darrweg fest, welche bauliche Veränderungen an ihren Zweirädern vornahmen / vornehmen ließen, die eine Leistungssteigerung zur Folge haben und entsprechend andere Führerscheinklassen erfordern, jedoch nicht vorgewiesen werden konnten. Zum Zwecke der technischen Begutachtung durch einen Sachverständigen wurden die Mopeds abgeschleppt und Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die Fahrzeugführer eingeleitet.

