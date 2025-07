Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleine Ursache, große Wirkung!

Sondershausen (ots)

In Sondershausen ereignete sich am 26.07.2025, gg. 08:40 Uhr, auf der Ortsumfahrung eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines weißen Transporters (mit gelben Kennzeichentafeln) befuhr die Bundesstraße 4 bei Sondershausen von Erfurt kommend. Zwischen den Anschlussstellen "Bebra" und "Schachtstraße" wechselte plötzlich ein kleines Wildtier über die Fahrbahn. Der Transporterfahrer weicht dem Tier aus und gerät dabei auf die Gegenfahrbahn. Hier befährt aber gerade der 34-Kährige Fahrer eines Skoda die Bundesstraße in Gegenrichtung. Dieser muss folgend dem Transporter ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Er kommt damit aber von seiner Fahrbahn ab und kollidiert mit der vor Ort installierten Schutzplanke auf der rechten Seite. Am Skoda entstehen erhebliche Sachschäden (ca. 7500,-EUR), die Schutzplanke hält der Kollision stand (1000,-EUR). Zum Glück wurde der 34-Jährige nicht verletzt. Der Transporterfahrer entfernt sich plichtwidrig von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Transporter oder dem Fahrer machen können?

