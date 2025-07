Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsicht kam zu spät

Ebeleben (ots)

Am 26.07.2025 wurden in den frühen Morgenstunden durch Kräfte der PI Kyffhäuser Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 04:00 Uhr wurde in Ebeleben in der Goethestraße der Fahrer einen Pkw VW angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 24jährige Fahrer des VW unter dem Einfluss berauschender Getränke stand. Der Test vor Ort ergab einen stattlichen Wert von 2.22 Promille. Natürlich wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet, ebenso wurde der Führerschein sichergestellt. Dem VW Fahrer wurde dann verspätet bewusst, dass er nicht hätte fahren sollen und dies nun auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht mehr möglich ist. Ihn erwartet nun die Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell