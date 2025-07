LPI-NDH: baulich veränderte Simson ohne Licht

Bleicherode (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Donnerstag zwischen 19 Uhr und 7 Uhr einen Pavillon in einer Parkanlage in der Löwentorstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge brannten Unbekannte Hakenkreuze in das Holz des Pavillons ein und beschmierten dieses zusätzlich noch mit Farbe. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise zur Tat ...

