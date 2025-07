LPI-NDH: Zivilcourage nach Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ebeleben (ots) - Am 26.07.2025 wurden in den frühen Morgenstunden durch Kräfte der PI Kyffhäuser Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 04:00 Uhr wurde in Ebeleben in der Goethestraße der Fahrer einen Pkw VW angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 24jährige Fahrer des VW unter dem Einfluss berauschender Getränke stand. Der Test vor Ort ergab einen stattlichen Wert von 2.22 Promille. Natürlich wurde die Weiterfahrt untersagt und eine ...

mehr