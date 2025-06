Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Latendorf - Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall - Kastenwagen fährt haltendem Pkw auf - Mann verstirbt an der Unfallstelle

Latendorf (ots)

Am Samstagabend (21.06.2025) ist es in der Hauptstraße in Latendorf zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag. Ein Kastenwagen fuhr zuvor einem haltenden Pkw hinten auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte ein 27-jähriger Spanier seinen Ford Transit in Richtung Kleinkummerfeld und fuhr gegen 19:25 Uhr einem am Fahrbahnrand stehenden VW Passat hinten auf. Der 53-jährige Nutzer des Passats befand sich zu diesem Zeitpunkt am Kofferraum des Fahrzeugs und wurde vom Kastenwagen erfasst.

Der Mann aus dem Kreis Segeberg erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von vorläufig geschätzten 10.000 Euro.

Im Rahmen erster Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der in Kaltenkirchen wohnhafte Unfallfahrer zum Unfallzeitpunkt unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Kiel ordnete eine Blutprobenentnahme sowie die Einbehaltung des spanischen Führerscheins an.

Zudem erschien nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme vor Ort und die beiden Fahrzeuge wurden zur weiteren Auswertung beschlagnahmt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen einer möglichen fahrlässigen Tötung und möglicher Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Die Polizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Unfallfahrers geben können, sich unter der Rufnummer 04551-884-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell