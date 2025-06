Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lutzhorn - Zwei schwerverletzte Personen bei Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Lutzhorn (ots)

Am 22.06.2025 (Sonntag) ist es gegen 19.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Bramstedter Landstraße gekommen. Hierbei wurde eine Unfallbeteiligte schwer verletzt. Der zweite Unfallbteiligte wurde derart schwer verletzt, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte.

Eine 18-jährige deutsche Staatsbürgrin aus Elmshorn befuhr mit ihrem Pkw-BMW die Bramstedter Landstraße aus Richtung Heidmoor kommend in Richtung Lutzhorn. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus noch nicht geklärter Ursache zunächst nach rechts und dann nach links seitlich von der Fahrbahn ab, verlor hierbei gänzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und dreht sich dann auf der Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenprall dem Pkw-Fiat-Puno eines 27-jährigen deutschen Staatsbürgers aus Elmshorn, der die Bramstedter Landstraße aus Richtung Lutzhorn kommend in Richtung Heidmoor befuhr. Die 18-jährige Unfallbeteiligte wurde schwer verletzt ins Klinikum Itzehoe verbracht, während der 27-jährige Unfallbeteiligte mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf verbracht wurde. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde mit ca. 25.000,- Euro beziffert. Mit der Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe ein Unfallsachverständiger beauftragt. Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall führt das Polizeirevier Elmshorn. Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen werden dort unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

