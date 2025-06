Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A 23/Elmshorn - Schwerer Verkehrunfall - Pkw brennt - beide Richtungsfahrbahnen gesperrt

Elmshorn (ots)

Heute (20.06.2025) ist es gegen 13.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 23 bei Elmshorn in Richtung Norden gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Elmshornerin mit ihrem Pkw-Fiat-Punto den Überholfahrstreifen der A 23 den Anschlussstellen Elmshorn und Horst-Elmshorn in Richtung Norden. Aus noch nicht geklärter Ursache kam die Frau vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen und fuhr auf einen dort fahrenden Lkw auf. Nach dem Aufprall prallte die Frau mit ihrem Pkw in die Mittelschutzplanke und fing Feuer.

Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Verletzungen der Elmshornerin sind noch unbekannt. Vorsorglich wurde sie jedoch ins Krankenhaus Elmshorn verbracht.

Die Richtungsfahrbahn Norden musste gesperrt werden. Um 15.15 Uhr konnte in Erfahrung gebracht werden, dass von einer Aufhebung der Sperrung in Richtung Norden nicht vor 17.00 Uhr zu rechnen ist. Die Richtungsfahrbahn Süden musste kurzzeitig wegen der starken Rauchentwicklung gesperrt werden. Diese Sperrung ist zwischenzeitlich aufgehoben worden.Die Ermittlungen zu diesem Unfall werden beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04121-4092-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell