POL-EL: Sögel - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand der Veldhauser Straße in Nordhorn abgestellten schwarzen Opel Corsa. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr