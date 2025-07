Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zwei Fahrzeuge in der Overbergstraße aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Rheine (ots)

Zwischen Freitag (04.07.), 14.00 Uhr und Montag (07.07.), 06.30 Uhr haben Unbekannte an einem Ford Transit die vordere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug war in der Overbergstraße in Höhe der Hausnummer 48 geparkt. Aus dem Transit wurden mehrere Werkzeuge gestohlen. Es fehlen unter anderem zwei Flexmaschinen und ein Bohrhammer der Firma Bosch, eine Bohrmaschine vom Hersteller Hilti und ein Makita-Akkuschrauber. Insgesamt wird der Wert des Diebesguts auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Im gleichen Tatzeitraum zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Montag, 08.00 Uhr war ein weiteres Firmenfahrzeug in der Overbergstraße in Höhe der Hausnummer 37 geparkt. Hierbei handelt es sich um einen Fiat Ducato, bei dem vermutlich am hinteren Türschloss manipuliert wurde, um in das Fahrzeug zu gelangen. Aus dem Fahrzeug fehlen nach ersten Erkenntnissen eine Stichsäge und ein Akkuschrauber des Herstellers AEG und eine Bosch-Kreissäge. Ob hier weiteres gestohlen wurde, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt in diesen beiden Fällen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann oder Verdächtiges festgestellt hat, kontaktiert bitte die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215.

