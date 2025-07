Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Pedelec Fahrer schwer verletzt Ohne Helm unterwegs

Saerbeck (ots)

Am Freitagnachmittag (04.07.) gegen 15.00 Uhr ist ein 85-jähriger Mann aus Saerbeck mit seinem Pedelec in Sinningen Richtung Saerbeck auf dem dortigen Wirtschaftsweg gefahren. Zwischen den Hausnummern 31 und 11 ist der Senior aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pedelec gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wor-den. Passanten versorgten den schwer Verletzten zuerst am Unfallort und setzten den Notruf ab. Der Mann trug bei dem Unfall keinen Helm. Ein Fahrradhelm kann kei-nen Unfall verhindern, jedoch vor schweren Verletzungen schützen. Die Polizei appelliert daher nochmal ausdrücklich, jederzeit einen Fahrradhelm zu tragen. Der entstandene Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt.

