POL-SU: Einbruch in Grundschule

Zwischen Montag (23. Juni), 16:00 Uhr und Dienstag (24. Juni), 06:00 Uhr kam es in Siegburg zu einem Einbruch in eine Grundschule. Der Hausmeister der Einrichtung an der Deutzer-Hof-Straße gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, dass er am Dienstagmorgen die Schule über die Haupteingangstür betreten habe. Im Gebäudeinneren habe er dann eine aufgebrochene Tür vorgefunden und den Einbruch entdeckt. Die Polizisten rekonstruierten, dass der oder die Einbrecher vermutlich über ein Kellerfenster in die Schule gelangten, indem sie dieses aufhebelten. Innerhalb der Schule wurden weitere Zimmertüren aufgebrochen und Räume einbruchstypisch durchsucht. In einem Raum wurde ein Tresor aus der Wand gerissen und ebenfalls gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter entkamen wahrscheinlich wieder durch das Kellerfenster, durch das auch eingestiegen worden war. Erbeutet wurde neben einem dreistelligen Bargeldbetrag noch ein Mobiltelefon. Während der Wert der Beute eher gering ist, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf schätzungsweise knapp 1000 Euro. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Siegburg. Termine und weitere Informationen unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #RiegelVor

