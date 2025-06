Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Reh gegen Rad

Fahrradfahrer leicht verletzt

Lohmar (ots)

Am Montagmorgen (23. Juni) kam es in Lohmar-Neuhohnrath zu einem Wildunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 04:15 Uhr war ein 41 Jahre alter Lohmarer mit seinem Zweirad auf der Kesselstraße aus Richtung der Oberstehöher Straße in Richtung der Seelscheider Straße unterwegs. In dem Bereich verläuft die Kesselstraße in einem leichten Gefälle. Als ein Reh vom linken Fahrbahnrand die Straße kreuzte und gegen das Hinterrad des Mannes lief, verlor dieser die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Reh lief in unbekannte Richtung davon. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell