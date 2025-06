Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Holzkonstruktion in Brand gesetzt

Polizei erbittet Hinweise

Bild-Infos

Download

Niederkassel (ots)

In Niederkassel-Uckendorf wurde zwischen Sonntag (22. Juni), 22:00 Uhr und Montagmorgen (23. Juni) eine Holzkonstruktion am Stockemer Weg in Brand gesetzt. Gegen 07:50 Uhr bemerkte ein 47 Jahre alter Spaziergänger am Stockemer See Rauch aufsteigen. Als er näherkam, sah der Mann, dass die Holzkonstruktion eines Aussichtspunktes brannte. Er verständigte Feuerwehr und Polizei. Das Feuer konnte gelöscht, die Konstruktion jedoch nicht mehr gerettet werden. Da davon auszugehen ist, dass das Holz vorsätzlich in Brand gesteckt worden ist, bittet die Polizei um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu möglichen Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell