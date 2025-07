Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Rheine, Steinfurt, Fahrzeuge aufgebrochen Werkzeuge, Geld und Rucksack entwendet

Kreis Steinfurt (ots)

Im Kreisgebiet sind in den vergangenen Tagen mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden.

In Ochtrup ist an einem Firmenfahrzeug, das an der Straße Witthagen, nahe Gausebrink, parkte, die Heckscheibe eingeschlagen worden. Dies geschah zwischen Samstag (05.07.25), 22.00 Uhr, und Sonntag (06.07.25), 08.00 Uhr. Die unbekannten Täter durchsuchten das Fahrzeug, entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

In Rheine an der Overbergstraße/Ecke Reinhardtstraße schlugen Unbekannte zwischen Freitag (04.07.25), 14.00 Uhr, und Montag (07.07.25), 06.30 Uhr, die Scheibe der Fahrertür eines Ford Transit ein. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeuge gestohlen.

In Burgsteinfurt haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (05.07.25), 19.30 Uhr, und Samstag (05.07.25), 08.50 Uhr, aus einem verschlossenen grauen Audi A4, der an der Kupferstraße parkte, Bargeld gestohlen. Es handelt sich um einen geringen dreistelligen Eurobetrag.

An der Bahnhofstraße, ebenfalls in Burgsteinfurt auf Höhe Wörthstraße, verschafften sich Unbekannte auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem grauen VW Polo. Dies geschah zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag (06.07.25), 07.45 Uhr. Sie entwendeten einen Rucksack.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Diebstählen beziehungsweise Aufbrüchen aufgenommen. Hinweise für Rheine unter 05971/938-4215 und für Steinfurt/Ochtrup unter 02551/15-4115.

