Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Motorradfahrer schwer verletzt Verkehrsunfall beim Überholen

Recke (ots)

Eine 26-jährige Frau aus Recke ist am Freitagabend (04.07.) gegen 18.30 Uhr auf der Püttenbeckstraße in Richtung Mettingen gefahren. In Höhe der Zufahrt zu Hausnummer 9a, in die sie nach links einbiegen wollte, hatte sie verkehrsbedingt angehalten. Als sie den Abbiegevorgang begann, kam ein 19-Jähriger aus Recke mit seinem Motorrad von hinten und fuhr in die linke Fahrzeugseite der jungen Frau. Er stürzte und fiel von seinem Motorrad, das einige Meter weiter auf einer Grünfläche zum Liegen kam. Der 19-Jährige hatte mehrere Fahrzeuge, die alle verkehrsbedingt angehalten hatten, überholen wollen. Nach ersten Erkenntnissen hatte er nicht gesehen, dass die Frau aus Recke bereits ihren Abbiegevorgang begonnen hatte. Der junge Mann wurde bei der Kollision schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell