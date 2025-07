Polizei Hagen

POL-HA: Trio läuft mit Luftdruckgewehren durch Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwochabend (30.07.2025) lösten drei Männer einen Polizeieinsatz aus, da sie auf offener Straße Luftgewehre mit sich führten. Zeugen meldeten ihre Beobachtungen gegen 20.45 Uhr der Polizei und berichteten von dem Trio, das sich zu diesem Zeitpunkt in der Bachstraße aufhielt. Als sich die Einsatzkräfte dorthin begaben, trafen sie die drei Männer im Alter von 33 und 31 Jahren auf einer Bank sitzend an. Neben der Bank lagen zwei Luftdruckgewehre. Die Männer gaben an, einen Joint rauchen und anschließend in einem privaten Garten schießen zu wollen. Zudem erklärten sie, dass sie nicht wussten, dass sie die Waffen nicht mit sich führen dürfen. Die Beamten stellten die Waffen sicher und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell