LPI-J: Auto touchiert

Jena (ots) - Am Montag den 28.07.2025 gegen 11:00 Uhr wollte eine 60-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw auf dem Parkplatz in der Ernst-Haeckel-Straße gegenüber dem Ärztehaus abparken. Hierbei verwechselte sie versehentlich das Gas- mit dem Bremspedal und kollidierte in der Folge mit 5 weiteren geparkten Fahrzeugen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 17000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. ...

