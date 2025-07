LPI-J: Einparkunfall mit Folgen

Weimar (ots) - Die in der Nacht zu Freitag im Gottfried-Keller-Weg entwendete Yamaha wurde am Sonntag im Webicht aufgefunden. Ein Spaziergänger entdeckte das Motorrad im Wald. Nachdem dieses von den Polizisten vor Ort auf Spuren zum Dieb untersucht wurde, konnte es wieder an seinen Besitzer übergeben werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

