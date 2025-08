Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer ruft "Scheiß Polizei" vor einer Wache

Hagen-Mitte (ots)

Vor der Polizeiwache in der Bahnhofstraße randalierte am Freitag (01.08.2025) ein 47-jähriger Mann. Gegen 0.30 Uhr schrie der Hagener laut herum. Er war so laut, dass die Beamten noch in den Diensträumen den Ausruf "Scheiß Polizei" vernehmen konnten. Die Einsatzkräfte sahen, dass er sich gegen ein Fenster der Polizeiwache lehnte und augenscheinlich versuchte, in die Diensträume zu schauen. Als Polizisten aus der Wache kamen und das Gespräch mit dem 47-Jährigen suchten, rief dieser "Ich fick die Polizei" und ging stark gestikulierend auf die Beamten zu. Der Mann machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Seine Aussprache war wahrnehmbar verwaschen und die Koordination leicht beeinträchtigt. Auf Nachfrage gab er an, dass er wisse, dass er vor einer Polizeiwache stehen würde. Ebenfalls sei ihm genau bewusst, wie viel Uhr es sei, da er in wenigen Stunden arbeiten müsse. Der Hagener verhielt sich den Polizisten gegenüber während der gesamten Kontrolle verbal aggressiv und uneinsichtig. Er drohte einem Beamten Gewalt an und behauptete dann, dass es sich bei seinen Äußerungen lediglich um einen Rap-Text handeln würde, den er verfasst habe. Als eine Polizistin mit ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführte, gab dieser mit einem Grinsen in Richtung der Beamtin an, dass "Frauen sonst nur unten Blasen würden". Das Testgerät zeigte 2 Promille an. Die Einsatzkräfte zeigten den Mann wegen Beleidigung und Bedrohung an und erteilten ihm einen Platzverweis. (arn)

