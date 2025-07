Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Mittwochnachmittag (03.07.2025), gegen 15:55 Uhr, ereignete sich in der Albert-Levy-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriger Junge schwer verletzt wurde. Das Kind trat hinter einem haltenden Bus unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Pkw erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen musste der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum zur weitere medizinischen Versorgung verbracht werden. Die 24-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

