Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss

Greiz (ots)

Greiz. Am Mittwochabend (02.07.2025) kam es gegen 18:20 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 78-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte, mit seinem Pkw rückwärts in eine Parklücke einzuparken und kollidierte dabei mit einem abgestellten Fahrzeug einer 41-Jährigen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde bei dem 78-Jährigen ein Atemalkoholwert von 0,79 Promille festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und gegen den Unfallverursacher ein Verfahren eingeleitet. (SR)

