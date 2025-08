Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten stoppen E-Scooter-Fahrer und leiten Strafverfahren ein

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Als ein Mann am Donnerstag (31.07.2025) auf der Feithstraße in Richtung Emst mit einem E-Scooter unterwegs war, wurden Polizisten auf ihn aufmerksam. Er befuhr verbotswidrig den Gehweg, sodass die Beamten den 34-Jährigen stoppten und kontrollierten. An dem Roller befand sich darüber hinaus kein Versicherungskennzeichen. Der Hagener bestätigte, dass derzeit kein Versicherungsschutz für den E-Scooter besteht. Er habe zwei Tage zuvor einen Antrag bei einer Versicherungsgesellschaft gestellt, jedoch sei der Vorgang noch nicht abgeschlossen und daher kein Versicherungskennzeichen erteilt worden. Die Polizisten untersagten dem 34-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. (arn)

