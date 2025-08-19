Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - Kabel von Ladesäule entwendet
Emsbüren (ots)
Bislang unbekannte Personen entwendeten am Montagmorgen gegen 4.50 Uhr mehrere Ladekabel der Ladesäulen an der Merianstraße. Dabei hinterließen sie einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.
