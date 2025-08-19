PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Kabel von Ladesäule entwendet

Emsbüren (ots)

Bislang unbekannte Personen entwendeten am Montagmorgen gegen 4.50 Uhr mehrere Ladekabel der Ladesäulen an der Merianstraße. Dabei hinterließen sie einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 08:54

    POL-EL: Papenburg - Skoda Kodiaq beschädigt

    Papenburg (ots) - Am Montag zwischen 12.30 und 17 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz "Alter Schulweg" abgestellter weißer Skoda Kodiaq durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken an der Fahrzeugfront beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:53

    POL-EL: Lingen - Opel Corsa durch Radfahrer beschädigt

    Lingen (ots) - Am Montag zwischen 15 und 17.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Straße Am Neuen Friedhof. Dabei kam er mutmaßlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Heck eines dort abgestellten weißen Opel Corsa. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:52

    POL-EL: Haren - Brand im Spieleland von Schloss Dankern

    Haren (ots) - Am Montag kam es gegen 14 Uhr im Spieleland des Ferienzentrums Schloss Dankern an der Straße "Am Tiergarten" zu einem Brand in einer etwa zehn Meter hohen Halle mit verschiedenen Freizeitangeboten. Nach ersten Erkenntnissen geriet aufgrund eines technischen Defekts die Ansauganlage für Bälle über einer Kletterburg in Brand. Die sich in der Halle befindlichen Besucher sowie zwei Mitarbeiter konnten das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren