Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Skoda Kodiaq beschädigt
Papenburg (ots)
Am Montag zwischen 12.30 und 17 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz "Alter Schulweg" abgestellter weißer Skoda Kodiaq durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken an der Fahrzeugfront beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.
