POL-EL: Papenburg - Skoda Kodiaq beschädigt

Haren (ots) - Am Montag kam es gegen 14 Uhr im Spieleland des Ferienzentrums Schloss Dankern an der Straße "Am Tiergarten" zu einem Brand in einer etwa zehn Meter hohen Halle mit verschiedenen Freizeitangeboten. Nach ersten Erkenntnissen geriet aufgrund eines technischen Defekts die Ansauganlage für Bälle über einer Kletterburg in Brand. Die sich in der Halle befindlichen Besucher sowie zwei Mitarbeiter konnten das ...

mehr