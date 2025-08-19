PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haren - Brand im Spieleland von Schloss Dankern

Haren (ots)

Am Montag kam es gegen 14 Uhr im Spieleland des Ferienzentrums Schloss Dankern an der Straße "Am Tiergarten" zu einem Brand in einer etwa zehn Meter hohen Halle mit verschiedenen Freizeitangeboten.

Nach ersten Erkenntnissen geriet aufgrund eines technischen Defekts die Ansauganlage für Bälle über einer Kletterburg in Brand. Die sich in der Halle befindlichen Besucher sowie zwei Mitarbeiter konnten das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen, sodass niemand verletzt wurde.

Durch das Feuer wurden die Ansauganlage, eine Dachfläche von rund vier bis fünf Quadratmetern sowie die Kletterburg beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

