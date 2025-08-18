Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Gildehaus - Verkaufswagen in Brand geraten
Gildehaus (ots)
In der Nacht zu Sonntag kam es in Gildehaus zu einem Brand eines Fischverkaufswagens an der Hengeloer Straße. Gegen 00:52 Uhr wurde der Polizei und Feuerwehr der Brand gemeldet. Der Verkaufswagen stand auf dem Parkplatz vor einem Angelgeschäft in unmittelbarer Nähe zur Hauptverkehrsstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da die Hengeloer Straße stark befahren ist, besteht die Möglichkeit, dass Verkehrsteilnehmer oder Passanten im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer am Sonntag zwischen 00:30 Uhr und 00:50 Uhr im Bereich der Hengeloer Straße in Bad Bentheim Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 in Verbindung zu setzen.
