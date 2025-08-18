PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - auffälliger Jeep beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Samstag (16.08.2025) kam es zwischen 14.15 Uhr und 14.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Hohenkörbener Weg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und beschädigte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen auffälligen, ehemaligen Bundeswehr-Jeep, der inzwischen demilitarisiert und für den Privatgebrauch umgerüstet wurde. Der Außenspiegel des Fahrzeugs wurde dabei beschädigt.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 08:07

    POL-EL: Meppen - Zeugen nach Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gesucht

    Meppen (ots) - Am Samstag (16.08.2025) kam es gegen 13.45 Uhr auf dem Radweg an der Teglinger Straße, zwischen der B70 und der Schleusengruppe, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem entgegenkommenden jugendlichen Radfahrer. Der bislang unbekannte Fahrer des Pedelecs wird auf etwa 55 Jahre geschätzt, ist circa 1,80 Meter groß, hat blonde ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 08:04

    POL-EL: Lathen - Nissan auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

    Lathen (ots) - Am 9. August zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der "Große Straße" abgestellter grauer Nissan Qashqai durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer auf der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend fuhr der/die Verursacher/in davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 07:49

    POL-EL: Twist - Scheiben beschädigt

    Twist (ots) - Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fenster der evangelisch-lutherischen Nazarethkirche in Twist. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen sie vom angrenzenden Schotterparkplatz aus Steine gegen die historischen Butzenscheiben der Kirche an der Straße Am Kanal. Insgesamt wurden zwölf Fenster erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren