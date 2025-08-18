Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - auffälliger Jeep beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Samstag (16.08.2025) kam es zwischen 14.15 Uhr und 14.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Hohenkörbener Weg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und beschädigte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen auffälligen, ehemaligen Bundeswehr-Jeep, der inzwischen demilitarisiert und für den Privatgebrauch umgerüstet wurde. Der Außenspiegel des Fahrzeugs wurde dabei beschädigt.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

