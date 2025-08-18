Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gesucht

Meppen (ots)

Am Samstag (16.08.2025) kam es gegen 13.45 Uhr auf dem Radweg an der Teglinger Straße, zwischen der B70 und der Schleusengruppe, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem entgegenkommenden jugendlichen Radfahrer.

Der bislang unbekannte Fahrer des Pedelecs wird auf etwa 55 Jahre geschätzt, ist circa 1,80 Meter groß, hat blonde Haare und war zum Unfallzeitpunkt mit einer blauen Jacke sowie einer blauen Jeans bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell