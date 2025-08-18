PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haren - Einbruch in Spielothek

Haren (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in Haren zu einem Einbruch in eine Spielothek an der Kirchstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 05:20 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie einen Spielautomaten auf und entwendeten die darin befindliche Geldscheinkassette. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Haren bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

