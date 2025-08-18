Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Einbruch in Spielothek
Haren (ots)
Am Sonntagmorgen kam es in Haren zu einem Einbruch in eine Spielothek an der Kirchstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 05:20 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie einen Spielautomaten auf und entwendeten die darin befindliche Geldscheinkassette. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.
Die Polizei Haren bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.
