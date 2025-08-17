Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gildehaus - Imbisswagen in Brand geraten

Gildehaus (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in der Nacht zu Sonntag an der Hegeloer Straße zum Brand eines dort aufgestellten Imbisswagens gekommen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Gildehaus zwar schnell eigedämmt werden, ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 20.000 Euro konnte jedoch nicht mehr abgewendet werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05922)776600 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

