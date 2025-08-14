Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch, sexuelle Belästigung, Körperverletzung

Aalen (ots)

Winnenden: Pkw beschädigt

Ein Vandale zerkratzte am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 19:20 Uhr einen im Kapellenweg geparkten Nissan und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Jugenzentrum

Zwischen Dienstagabend 22 Uhr und Mittwochmorgen 11:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Jugendzentrum in der Salierstraße. Anschließend entwendete er einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag sowie eine Musikbox und drei Controller einer Spielkonsole. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher.

Korb: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Daimlerstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts geparkten Mercedes. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer war am Mittwochabend gegen 23:45 Uhr auf der Stuttgarter Straße unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Im Anschluss kollidierte er mit einem dortigen Zaun. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Welzheim: Körperverletzung

Gegen 0:30 Uhr am Donnerstagmorgen soll in der Wilhelmstraße in einer Bar ein 62-jähriger Mann mehrfach durch einen unbekannten ins Gesicht geschlagen sowie getreten worden sein. Anschließend verließ der Unbekannte die Örtlichkeit. Der Mann soll etwa 165cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf mit Hinweisen zu melden.

Welzheim/Breitenfürst: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr wurde ein 53-jähriger VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Lorcher Straße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße unterzogen. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, woraufhin auf freiwilliger Basis ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Mann wurde mit auf die Wachgenommen und im wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er nun mit einer Anzeige rechnen.

Welzheim/Langenberg: Unfall mit Pferdekutsche

Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr fuhr eine 35-jährige Frau mit einer Pferdekutsche auf einem Verbindungsweg zwischen Welzheim-Langenberg und dem Wasserturm Langenberg. Als sie einem Müllfahrzeug auf der engen Fahrbahn ausweichen wollte, entschloss sie sich, nach rechts auf eine Wiese auszuweichen. Dabei kippte die Kutsche um, was das Pferd erschreckte und zur Flucht antrieb. Die 44-jährige Beifahrerin konnte sich rechtzeitig von der Kutsche abwerfen und blieb unverletzt. Die Fahrerin jedoch stürzte von der Kutsche, ließ die Zügel nicht los und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Infolgedessen erlitt sie schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Kernen: Missgeschicke beim Anfahren

Leichte Verletzungen trug ein 91 Jahre alter Mann am Mittwochvormittag davon. Er verwechselte gegen 9.30 Uhr beim Anfahren in der Nelkenstraße die Bremse mit dem Gaspedal seines Toyota, stieß zunächst gegen einen Holzzaun, beschleunigte rückwärts und prallte anschließend gegen ein Firmenschild. In der Folge legte der Senior den Vorwärtsgang ein, fuhr in eine geschlossene Garage, setzte wieder zurück, prallte erneut gegen das Schild und fuhr schließlich wieder vorwärts gegen eine Grundstücksmauer. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: Unfall beim Vorbeifahren-Zeugen gesucht

Ein 59 Jahre alte Smart-Fahrerin fuhr in der Fellbacher Straße an einem Renault eines 42-jährigen Fahrers vorbei. Hierbei kam es am Mittwoch gegen 12.45 Uhr zum Streifkontakt der beiden Fahrzeuge. Es entstand rund 4000 Euro Schaden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/57720 beim Polizeirevier zu melden.

Fellbach: Frauen sexuell belästigt-Hinweise gesucht

Zwei Frauen wurden am Mittwochabend von zwei unbekannten Männern in der Karlstraße sexuell belästigt. Eine 63-Jährige saß gegen 22 Uhr an einer Bushaltestelle, als einer der Männer sie ansprach und an den Oberschenkel fasste. Eine hinzukommende 29-Jährige versuchte der Frau zu helfen und wurde dann von dem anderen Mann bedrängt, der versuchte, sie im Intimbereich zu berühren. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden Männer in Richtung Luginsland. Einer trug ein weißes Hemd und eine schwarze Cap, der andere trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine rote Cap. Personen, denen die beiden Männer im Umfeld aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/57720 zu melden.

