POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw von Fahrbahn abgekommen
Aalen (ots)
Untermünkheim: Pkw von Fahrbahn abgekommen
Am Mittwoch fuhr gegen 13:40 Uhr eine 73-jährige VW-Fahrerin auf der B19 aus Richtung Steigenhaus in Fahrtrichtung Untermünkheim, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in einen angrenzenden Graben fuhr. Anschließend kippte der VW um und kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Die 73-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste durch die Feuerwehr, welche mit 5 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die B19 einspurig. Durch den Unfall ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstanden.
