Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kasse an Blumenfeld aufgebrochen, Verkehrsunfall und Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Obersontheim: Kasse an Blumenfeld aufgebrochen

Zwischen Montagmittag 12 Uhr und Dienstagnachmittag 15 Uhr öffnete ein Dieb gewaltsam eine Kasse an einem Blumenfeld in der Fischachstraße und entwendete daraus einen geringen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Wallhausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 25-jähriger Motorradfahrer war am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr auf der Kirchberger Straße unterwegs. Dort übersah er bei einem Überholmanöver einen entgegenkommenden 65-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 25-Jährige schwer verletzt und der 65-Jährige leicht verletzt wurden. Beide kamen zur Behandlung in eine Klinik. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Satteldorf: Bei Arbeitsunfall verletzt

Am frühen Mittwochmorgen gegen 05 Uhr kam es an einem Beton-Mischwerk in der Hengstfelder Straße zu einem Arbeitsunfall. Ein 56-jähriger Mann bekam seine Hand in eine Betumenpumpe und wurde hierbei am Finger verletzt. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell